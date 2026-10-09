09 октября, 22:45Транспорт
Аэропорт Внуково перешел на обслуживание рейсов по согласованию
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Столичный аэропорт Внуково начал принимать и выпускать рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщили в Росавиации.
Уточняется, что меры связаны с действующими в районе авиагавани ограничениями на использование воздушного пространства. Это необходимо для обеспечения безопасности полетов.
Пассажиров предупредили о возможных изменениях в расписании рейсов. Дополнительная информация появится на онлайн-табло.
Ранее из-за ограничений в столичных аэропортах авиакомпаниям "Аэрофлот" и "Россия" пришлось скорректировать расписание рейсов. Некоторые из них отменили или перенесли. Часть самолетов отправили на запасные аэродромы.
Аэропорт Внуково обслужил 115 рейсов после снятия ограничений на полеты