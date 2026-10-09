Аэропорт Внуково перешел на обслуживание рейсов по согласованию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Столичный аэропорт Внуково начал принимать и выпускать рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщили в Росавиации.

Уточняется, что меры связаны с действующими в районе авиагавани ограничениями на использование воздушного пространства. Это необходимо для обеспечения безопасности полетов.

Пассажиров предупредили о возможных изменениях в расписании рейсов. Дополнительная информация появится на онлайн-табло.

Ранее из-за ограничений в столичных аэропортах авиакомпаниям "Аэрофлот" и "Россия" пришлось скорректировать расписание рейсов. Некоторые из них отменили или перенесли. Часть самолетов отправили на запасные аэродромы.