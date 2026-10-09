ТАСС: три самолета из Турции в Москву повернули обратно из-за ограничений во Внуково

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Три самолета, следовавших из Турции в Москву, повернули обратно из-за ограничений, действующих в столичном аэропорту Внуково. Об этом сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских службах.

По его словам, два борта, вылетевших из Антальи, развернулись в воздушном пространстве Польши и взяли курс на Стамбул, где запланирована временная посадка. Еще один самолет, летевший из Стамбула, также повернул обратно.

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены во Внуково в ночь на 9 октября. В Росавиации подчеркнули, что данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Кроме того, аналогичные ограничения также действуют в аэропортах Домодедово и Жуковский. Аэропортовые службы в столичном авиаузле работают в усиленном режиме. Работа гражданской авиации находится на особом контроле Минтранса и Росавиации.