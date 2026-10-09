Ограничения на полеты объявлены в аэропортах Внуково и Жуковский

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Временные ограничения на полеты введены в столичных аэропортах Внуково и Жуковский. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Данные меры необходимы для того, чтобы обеспечить безопасность полетов, уточнили в Росавиации.

Аналогичные ограничения также действуют в Домодедово. Сначала аэропорт обслуживал рейсы по согласованию с соответствующими органами, однако затем он оказался полностью закрыт на прием и отправку самолетов.

Аэропортовые службы в столичном авиаузле работают в усиленном режиме. Для поддержки пассажиров задействован дополнительный персонал. Работа гражданской авиации находится на особом контроле Минтранса и Росавиации.