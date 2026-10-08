Аэропорт Домодедово обслуживает рейсы по согласованию

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Временные ограничения введены на использование воздушного пространства в районе столичного аэропорта Домодедово. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

В настоящий момент аэропорт принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Пассажиров предупредили о возможных корректировках в расписании рейсов.

Аналогичные меры безопасности уже вводились ранее в аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский, однако спустя время были сняты. При этом во Внуково в период ограничений 10 самолетов ушли на запасные аэродромы.

В связи с ограничениями службы столичных аэропортов перешли на усиленный режим работы. Деятельность гражданской авиации контролируют Минтранс и Росавиация.