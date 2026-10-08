08 октября, 21:17Транспорт
Ограничения сняты в аэропорту Жуковский
Фото: depositphotos/Chalabala
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропорту Жуковский. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
Уточняется, что меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Аналогичные меры ранее вводились в столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево, однако спустя время были сняты. При этом во Внуково в период ограничений 10 самолетов ушли на запасные аэродромы.
В связи с ограничениями службы столичных аэропортов перешли на усиленный режим работы. Деятельность гражданской авиации контролируют Минтранс и Росавиация.
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