Ограничения сняты в аэропорту Жуковский

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Временные ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропорту Жуковский. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Уточняется, что меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Аналогичные меры ранее вводились в столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево, однако спустя время были сняты. При этом во Внуково в период ограничений 10 самолетов ушли на запасные аэродромы.

В связи с ограничениями службы столичных аэропортов перешли на усиленный режим работы. Деятельность гражданской авиации контролируют Минтранс и Росавиация.

