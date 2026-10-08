Ограничения сняты в аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Меры принимали для обеспечения безопасности полетов.

Тем временем аэропорт Жуковский принимает и отправляет воздушные суда по согласованию с соответствующими органами. Это связано с действующими в районе авиагавани временными ограничениями на использование воздушного пространства.

Пассажиров предупредили о возможных изменениях в расписании рейсов. Их статус отобразится на онлайн-табло.

Ранее стало известно, что 10 самолетов направили на запасные аэродромы во время действия ограничений во Внуково. Аэропорт несколько часов не выпускал и не принимал рейсы. При этом обстановка в воздушной гавани была спокойная.

