"Победа" корректирует расписание рейсов из-за ограничений в аэропортах РФ

Фото: Агентство ''Москва''/Пелагия Тихонова

Авиакомпания "Победа" вынужденно корректирует расписание полетов на фоне продолжительных временных ограничений в российских аэропортах. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

Некоторые рейсы были задержаны или отменены. Часть самолетов направили на запасные аэродромы – они продолжат свой маршрут после снятия ограничений.

В "Победе" напомнили о сервисе вынужденного возврата и обмена, который позволит вернуть или обменять билет, в том числе по невозвратным тарифам. Компания также призвала пассажиров проверять статусы рейсов перед выездом в аэропорт.

"Все службы авиакомпании работают в усиленном режиме, обеспечивая информирование и обслуживание клиентов в соответствии с Федеральными авиационными правилами России и стандартами авиакомпании", – отметили в организации.

Согласно данным Росавиации, на момент публикации временные ограничения на полеты введены в аэропортах Бугульмы, Казани, Нижнекамска, Оренбурга, Орска, Самары, Ульяновска и Уфы. В течение ночи меры безопасности также вводились в аэропортах Нижнего Новгорода, Пензы, Саратова, Калуги, Тамбова, Краснодара и других городов РФ.

Ранее самолет турецкой авиакомпании AJet, следовавший рейсом 4 180 из Анкары, экстренно сел в аэропорту ГАП Шанлыурфы. Причиной стало обнаружение на борту записки о наличии взрывчатого вещества.

После посадки людей эвакуировали для проверки самолета сотрудниками служб безопасности. Для безопасной эвакуации были приняты все необходимые меры.