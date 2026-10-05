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05 октября, 22:09

Происшествия

Самолет из Анкары экстренно сел в Шанлыурфе из-за записки о взрывчатке

Фото: depositphotos/Chalabala

Самолет турецкой авиакомпании AJet, следовавший рейсом 4 180 из Анкары, экстренно сел в аэропорту ГАП Шанлыурфы. Причиной стало обнаружение на борту записки о наличии взрывчатого вещества, сообщил губернатор провинции Шанлыурфа Хасан Шылдак в соцсети Х.

Он уточнил, что воздушное судно вылетело из Анкары в 19:00 по местному времени и приземлилось в 20:05. На борту находились 136 пассажиров и 7 членов экипажа.

После посадки людей эвакуируют для проверки самолета сотрудниками служб безопасности. Для безопасной эвакуации приняты все необходимые меры.

Ранее самолет немецкой авиакомпании Lufthansa, который направлялся из Франкфурта-на-Майне в Лиссабон, подал сигнал об аварийной ситуации и экстренно сел в Лионе после возгорания пауэрбанка в салоне. Он начал снижение над Швейцарией приблизительно через час после начала полета.

Как уточнил представитель авиакомпании, устройство поместили в специальный пакет для литиевых аккумуляторов. На борту находились 198 пассажиров и 6 членов экипажа. Их разместили в гостиницах для ожидания следующего рейса.

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