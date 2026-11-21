Фото: портал мэра и правительства Москвы

Мост для пешеходов под Малым Каменным мостом получил название "Репинский". Такое название выбрали москвичи, сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Голосование проходило в проекте "Активный гражданин". В нем приняли участие более 223 тысяч человек.

Название связано с одноименным сквером. В нем установлен памятник русскому художнику Илье Репину.

Новый мост связал части Болотной набережной, которые разделяет улица Серафимовича. Он вошел в единый маршрут для прогулок вдоль Москвы-реки – от острова Балчуг до Воробьевых гор.

Благодаря мосту дорога от Болотной площади к кинотеатру "Ударник" и ГЭС-2 стала почти в два раза короче.

Ранее в проекте "Активный гражданин" открылось голосование, приуроченное к фотовыставке "Метро – пульс времени". Участникам предложили выбрать не более трех работ из десяти кадров, снятых с 1930-х по 1960-е годы. На фотографиях запечатлены первые пассажиры метро, сотрудники метрополитена и интерьеры станций. Три фотографии, набравшие наибольшую поддержку, покажут на медиаэкранах в вагонах Московского метрополитена.

