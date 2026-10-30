"Активные граждане" оценили обновленную систему уличной навигации

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

Жители Москвы поставили обновленным городским и домовым указателям в среднем 4,7 балла из 5. Наивысшую оценку новинке дали 76% участников опроса, еще 19% поставили ей отметку "хорошо", сообщили на портале мэра и правительства столицы.

Единую систему уличной навигации в столице развивают сотрудники ГБУ "Московский аналитический центр в сфере городского хозяйства". Указатели оформлены в общем стиле: синие таблички с белыми надписями помогают жителям и туристам ориентироваться на улицах и дополняют архитектурный облик города.

С 2014 года в Москве установили более 126 тысяч городских и домовых указателей. А с 2020-го на них начали размещать информационные поля с QR-кодами. С их помощью можно узнать об исторических объектах, выдающихся жителях и достопримечательностях, связанных с Великой Отечественной войной, освоением космоса, покорением Арктики, наукой и искусством. Также пользователи могут построить маршрут к выбранному месту.

В прошлом году в городе установили 451 новый городской указатель и почти 1,3 тысячи информационных полей с QR-кодами. Кроме того, с 2025 года в Москве появляются новые элементы пешеходной навигации – информационные стенды, стойки и модули.

Ранее в голосовании проекта "Активный гражданин" москвичам предложили выбрать самые красивые дома, которые Фонд капитального ремонта привел в порядок в 2026 году. В списке было шесть зданий, связанных с именами известных москвичей, а участники могли отметить до трех вариантов.