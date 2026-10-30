Песков: подготовка к трехсторонним переговорам не означает остановку боевых действий

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Подготовка к трехсторонним российско-американско-украинским переговорам не подразумевает остановки боевых действий на фронте. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, такая подготовка "не подразумевает каких-то взятых на себя обязательств по ограничению боевых действий".

Кроме того, Москва не намерена поднимать на переговорах в Абу-Даби тему атак Киева на российские нефтеперерабатывающие заводы.

Ранее Владимир Путин заявил о готовности Москвы возобновить переговоры по урегулированию кризиса на Украине в трехстороннем формате. Среди ключевых тем он назвал гарантии безопасности для России и Украины после достижения окончательных мирных договоренностей.

Помощник президента по международным делам Юрий Ушаков, в свою очередь, указал, что Россия в ближайшее время определит состав делегации для переговоров. По его словам, основные участники намечены, однако окончательный список пока не утвержден.