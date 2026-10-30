Стоимость фьючерса на золото опустилась ниже 3 950 долларов за тройскую унцию

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Стоимость фьючерса на золото с поставкой в декабре 2026 года опустилась ниже 3 950 долларов за тройскую унцию впервые с 4 ноября 2025 года. Это следует из данных биржи Comex.

По информации на 16:07, стоимость драгметалла падала на 2,06% и составляла 3 948,3 доллара за тройскую унцию. К 16:15 цена замедлила снижение до 3 953,6 доллара за тройскую унцию (-1,93%).

Ранее расчетный курс доллара США, который служит ориентиром для внебиржевого рынка, опустился ниже 83 рублей. Американская валюта снижалась на 31 копейку, до 82,96 рубля.

Тем временем стало известно, что российский Минфин увеличит покупки иностранной валюты и золота. Операции в рамках бюджетного правила планируются на сумму 279,42 миллиарда рублей. Ежедневный объем покупок составит около 12,7 миллиарда рублей, что в 5 раз больше сентябрьского объема.

