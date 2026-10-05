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Новости

05 октября, 14:30

Экономика

Минфин РФ в пять раз увеличит покупки иностранной валюты и золота с 7 октября

Фото: depositphotos/DmitryRukhlenko

Минфин России в пять раз увеличит покупки иностранной валюты и золота с 7 октября по 6 ноября 2026 года. Об этом говорится на сайте ведомства.

Покупки в рамках бюджетного правила планируются на сумму 279,42 миллиарда рублей. Ежедневный объем операций составит около 12,7 миллиарда рублей, что в пять раз больше сентябрьского объема.

Ранее в Минфине сообщали, что около 20 миллионов россиян пользуются криптовалютами. По экспертным оценкам, совокупный объем вложений граждан в цифровые активы составляет 3,7 триллиона рублей.

Эта сумма включает как прямые владения цифровыми валютами, так и часть финансовых продуктов, привязанных к ним.

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