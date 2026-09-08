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08 сентября, 10:37

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Инвестор Виноградов: россияне могут заработать на вкладе осенью около 34 тыс рублей

Инвестор назвал сумму, которую россияне могут заработать на вкладе осенью

Фото: ТАСС/Ведомости/Евгений Разумный

Россияне могут получить около 34 тысяч рублей дохода по банковским вкладам, рассказал в беседе с "Газетой.ру" инвестор Владимир Виноградов.

По его оценке, при размещении 1 миллиона рублей на три месяца под 13,5% годовых прибыль составит порядка 33,7 тысячи рублей. На полугодовом депозите со ставкой 12,5% вкладчик заработает около 62,5 тысячи рублей.

В сентябре средние ставки по трехмесячным вкладам ожидаются на уровне 13–15% годовых. Отдельные предложения для новых клиентов могут достигать 20%. По вкладам на полгода и год банки предложат в среднем 12–13%, максимум — около 14,5%, полагает эксперт.

К октябрю – ноябрю доходность депозитов может снизиться еще на 0,5–1 процентный пункт из-за ожидаемого смягчения денежно-кредитной политики. После решений ЦБ банки обычно пересматривают условия в течение недели. При жестком сигнале регулятора ставки могут временно сохраниться, а при сигнале о дальнейшем снижении ключевой ставки – начать падать заранее, пояснил Виноградов.

Наиболее гибкой стратегией инвестор назвал вклады на 3–6 месяцев. Они позволяют сохранить доступ к части средств и использовать новые предложения после окончания срока депозита. При выборе вклада эксперт советует уточнять, действует ли ставка только для новых клиентов или новых денег, требуется ли платная подписка и разрешено ли пополнение. Эти условия могут существенно снизить фактическую доходность.

Ранее эксперты фиксировали, что в 20 крупнейших банках РФ средние ставки выросли на 0,05–0,38 процентного пункта за месяц. Максимальная ставка среди предложений топ-20 в конце августа достигала 19%, она была актуальна для трехмесячного вклада. Минимальная ставка в размере 7% фиксировалась по трехлетнему вкладу.

До этого, в мае, сбережения россиян достигли 70 триллионов рублей. Эксперты отмечали, что при снижении ключевой ставки и одновременном создании надежных инструментов фондового рынка люди начнут перераспределять свои накопления. Поэтому акции и облигации смогут стать еще более привлекательными.

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