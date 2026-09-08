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08 сентября, 11:10

Экономика

Цена нефти марки Brent превысила 99 долларов за баррель впервые с 24 июля

Фото: depositphotos/bashta​

Во вторник, 8 сентября, цена нефти марки Brent поднялась выше 99 долларов за баррель впервые с 24 июля. Это следует из данных торгов.

К 10:57 по московскому времени ноябрьские фьючерсы на Brent выросли на 2,16% относительно предыдущего закрытия и достигли 99,1 доллара за баррель.

Октябрьские фьючерсы на американскую марку WTI в то же время подорожали на 3,36% – до 94,55 доллара за баррель.

Ранее сообщалось, что чистая прибыль "Роснефти" по МСФО, приходящаяся на акционеров, в первом полугодии 2026 года составила 200 миллиардов рублей. Это на 18,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Отмечалось, что снижение прибыли обусловлено рядом неденежных и разовых факторов. Среди них – курсовые разницы и обесценение активов.

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