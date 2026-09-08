МВД пресекло работу телеграм-канала с доступом к данным россиян

Фото: МАХ/"Ирина Волк"

Сотрудники киберполиции задержали организатора телеграм-канала, через который незаконно продавались персональные данные граждан, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она уточнила, что за каналом находился теневой рынок конфиденциальной информации. Платформа предоставляла доступ к сведениям из баз операторов связи, кредитных учреждений и государственных органов. Сотрудники полиции вычислили предполагаемого организатора и арестовали его.

"Благодаря моим коллегам из УБК МВД России функционирование этого ресурса полностью прекращено", – подчеркнула Волк.

Ранее в Москве был задержан администратор одной из крупнейших хакерских площадок мира, работавшей 4 года и торговавшей украденными конфиденциальными базами.

На платформе были опубликованы сотни миллионов записей пользователей, банковские данные, логины и пароли, а также корпоративные документы, добытые взломами. Свыше 147 тысяч зарегистрированных на форуме пользователей могли приобрести или продать эти сведения и использовать их в мошеннических целях.

