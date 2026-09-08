В России запустят телефон доверия для решения конфликтов в школах

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Минпросвещения России запустит телефон доверия для школьников. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов на II Всероссийском съезде родительских комитетов.

Телефон доверия начнет работу в пятницу, 11 сентября. По нему школьники и их родители смогут обратиться по любым вопросам, в том числе связанным с конфликтными ситуациями в школе.

Кравцов подчеркнул, что ведомство разберется в каждой конкретной ситуации.

Ранее сообщалось, что в российских школах стартовал обновленный курс занятий "Разговоры о важном". Теперь ученикам 6–11-х классов показывают короткие фильмы о людях, внесших вклад в развитие страны. Всего для занятий создано 83 фильма.

Кравцов отметил, что позднее эти же фильмы покажут ученикам с 5-го класса. Однако это произойдет уже в рамках предмета "Духовно-нравственная культура России".