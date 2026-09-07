В российских школах стартовал обновленный курс "Разговоры о важном"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Занятия "Разговоры о важном" в российских школах с этого учебного года проходят в обновленном формате. Об этом сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов в эфире ИС "Вести".

Ученикам 6–11-х классов теперь показывают короткие фильмы о людях, внесших вклад в развитие страны. В понедельник, 7 сентября, школьникам уже показали фильм о промышленнике Николае Путилове, который всю жизнь посвятил служению государству. Всего для занятий создано 83 фильма.

По словам Кравцова, позднее эти же фильмы покажут ученикам с 5-го класса, но уже в рамках предмета "Духовно-нравственная культура России".

Ранее министр указывал, что каждый российский школьник имеет право на получение полного среднего общего образования, и никакого принудительного отсева после 9-го класса не допускается. Он добавлял, что процедура отбора в профильные 10-е классы допустима только при углубленном изучении отдельных предметов и не должна становиться препятствием для продолжения обучения.

