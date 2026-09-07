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07 сентября, 15:31

Происшествия

В Иркутской области убили медведя, который зашел на территорию детсада

Фото: телеграм-канал Babr Mash

Медведя, который бродил по улицам Ангарска и зашел на территорию одного из детских садов, убили. Об этом сообщил РИА Новости представитель ГУ МВД России по Иркутской области.

По данным полиции, сигнал о случившемся поступил в единую диспетчерскую службу в ночь на 7 сентября. После этого в правоохранительные органы стали звонить и местные жители. Зверя заметили на нескольких улицах города, в том числе на территории детского сада.

"На место для обеспечения безопасности были направлены сотрудники патрульно-постовой службы полиции. Представители организации лесного хозяйства ликвидировали хищника", – рассказал представитель ведомства.

Он также уточнил, что в результате инцидента никто из людей не пострадал.

Ранее в региональном МВД сообщили, что за день было зарегистрировано в населенных пунктах Иркутской области сразу 17 случаев появления медведей. Хищников замечали в Иркутском районе, Ангарске, Нижнеилимском районе, Усть-Илимске, Тайшете и поселке Чунском.

В Братске один из зверей напал на 52-летнего охотника, который входит в группу по регулированию численности медведей. Мужчина в тот момент находился у горы Солдатской. Медведя застрелили, а пострадавшего с ушибом ноги госпитализировали. Полиция рекомендовала жителям отказаться от походов в лес.

Новости регионов: в Иркутской области медведь пробрался на территорию локомотивного депо

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