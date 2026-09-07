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07 сентября, 17:43

Шоу-бизнес

Болеющий раком актер Брюс Кэмпбелл рассказал, что ему осталось жить 5 лет

Фото: legion-media.com/Alamy/ZUMA/T. Lowe

Борющийся с раком американский актер Брюс Кэмпбелл, известный по роли Эша Уильямса в серии фильмов ужасов "Зловещие мертвецы", рассказал в подкасте американского телеведущего Адама Кароллы, что, по прогнозам врачей, ему осталось жить не более пяти лет.

В начале марта Кэмпбелл сообщил, что у него обнаружили онкологию. По его словам, врачи отводят ему всего пять лет жизни. Артист также сказал, что не хочет раскрывать иные детали болезни и намерен продолжать творческую работу.

В настоящее время Кэмпбелл работает над укреплением иммунитета. Для этого он перестраивает свой рацион и старается отказаться от мяса, хотя признался, что это дается ему нелегко.

Ранее британский телеведущий Генри Коул, известный по передачам "Шоу мотоциклов" и "Величайшие в мире мотопробеги", рассказал, что у него обнаружили онкологическое заболевание. Он не стал уточнять диагноз, однако известно, что опухоль находится в животе. Однако, по прогнозам врачей, Коул должен восстановиться к 2027 году.

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