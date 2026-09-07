Полиция открыла огонь по машине без номеров в Архангельской области

Фото: МАХ/"УМВД России по Архангельскoй oбласти"

Полицейские открыли стрельбу по колесам автомобиля без номеров, водитель которого пытался скрыться от погони в Архангельской области. Об этом сообщает региональное МВД.

Инцидент произошел в Плесецком районе. Помимо отсутствующих номеров, у машины также были затонированы стекла с нарушением. Перед погоней сотрудники ДПС несколько раз потребовали остановиться, однако мужчина продолжил движение.

После этого правоохранители сделали несколько предупредительных выстрелов в воздух, а затем начали стрелять по колесам, поскольку нарушитель создавал угрозу жизни и здоровью других людей.

Автомобиль удалось остановить, водителя задержали. Им оказался 21-летний житель поселка Обозерского, который не имел водительских прав, а машина не была зарегистрирована в Госавтоинспекции.

На мужчину составили 18 административных протоколов. Среди нарушений – невыполнение требования об остановке, выезд на встречную полосу и несоответствующая требованиям тонировка стекол. В УМВД заявили, что сотрудники полиции применили оружие в соответствии с установленными правилами. Автомобиль изъяли и отправили на спецстоянку.

Ранее в Ярославле 18-летний водитель Mercedes без прав, пытаясь скрыться от полицейской погони, врезался в остановку общественного транспорта у дома 1 по Тутаевскому шоссе. Погиб мужчина 1985 года рождения, еще двое пострадавших госпитализированы. Нарушитель задержан, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.