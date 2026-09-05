Въехавший в остановку в Ярославле водитель Mercedes уходил от полицейской погони

Фото: телеграм-канал "112"

Въехавший в остановку в Ярославле 18-летний водитель Mercedes не имел водительских прав и пытался скрыться от полицейской погони. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

В полиции рассказали, что водитель не выполнил требование наряда ДПС об остановке и попытался скрыться, грубо нарушая правила дорожного движения.

"Незамедлительно были приняты меры к преследованию и задержанию нарушителя", – сообщили в УМВД.

По предварительным данным, в результате ДТП погиб мужчина-пешеход 1985 года рождения, еще двое граждан доставлены в больницу для оказания помощи. В настоящее время водитель задержан, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Авария произошла утром в субботу, 5 сентября. Сообщалось, что автомобиль въехал в остановку общественного транспорта у дома 1 по Тутаевскому шоссе.

До этого в британском Дерби автомобиль сбил несколько человек. Водителем оказался 30-летний мужчина. В полиции уточнили, что угрозы для жизни местных граждан нет.