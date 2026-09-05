Пять человек пострадали в ДТП с автобусом в Санкт-Петербурге

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Автобус и грузовой автомобиль столкнулись в Санкт-Петербурге. В результате пострадали пять человек, сообщила пресс-служба городского комитета по транспорту.

По его данным, авария произошла на улице Маршала Говорова. Четыре человека госпитализированы с травмами легкой и средней степени тяжести.

Комитет по транспорту добавил, что окажет всю необходимую помощь в изучении обстоятельств аварии, произошедшей в Кировском районе. Председатель комитета Денис Минкин взял ситуацию на личный контроль.

Ранее на юге Москвы произошло ДТП с участием поливальной машины и автобуса коммерческого перевозчика. Никто не пострадал. Отмечалось, что в отношении перевозчика будет проведена служебная проверка.

До этого в Кызыле на пересечении улиц Кочетова и Бухтуева водитель маршрутного такси проехал на красный свет и сбил пятерых пешеходов на зебре. Одна женщина погибла на месте, остальные госпитализированы.

Позднее виновника задержали, ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

