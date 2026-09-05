ТАСС: рассмотрение апелляции фигуристов Валиевой и Кондратюка продлится до 9 сентября

05 сентября, 12:08Спорт
Фото: ТАСС/Софья Сандурская
Рассмотрение апелляций фигуристов из России Камилы Валиевой и Марка Кондратюка на отзыв нейтрального статуса продлится до 9 сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Собеседник агентства уточнил, что если апелляция не будет удовлетворена, у спортсменов будет время до 30 сентября, чтобы оспорить решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).
Ранее СМИ сообщили, что Международный союз конькобежцев (ISU) отозвал нейтральный статус Валиевой, который был предоставлен спортсменке в начале августа.
До этого ISU также скорректировал условия участия спортсменов из России в серии Гран-при. Теперь фигуристам с нейтральным статусом для попадания в список запасных необходимо выступить на других турнирах и набрать минимальное количество баллов для допуска.
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