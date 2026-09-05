Эксперты назвали главные тренды развития Москвы будущего

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Москва стремительно развивается, по многим направлениям опережая прогнозы, которые были сформированы различными международными аналитическими центрами и рейтинговыми агентствами. Об этом сообщил Центр политической конъюнктуры (ЦПК).



Недавно рабочим понятием был "умный город". Публикации 2025–2026 годов описывали автономный город, где искусственный интеллект, цифровые двойники, робототехника и сенсорные сети не только собирают данные, но и берут на себя часть решений. В этой оптике хорошо видно, где Москва за год действительно прибавила, а где требуется дополнительная работа.

Среди ключевых выводов фигурируют футуристичные образы. Например, 3 сентября 2025 года на маршрут № 10 вышел первый в России трамвай, который везет пассажиров в автоматическом режиме. К маю 2026 года четыре таких вагона перевезли более 100 тысяч пассажирских поездок. В январе 2026 года стартовали испытания беспилотного поезда на Большой кольцевой линии метро (БКЛ).

Также Москва становится поставщиком городских технологий, а не только их покупателем. Отчетливее всего это видно в медицине: к концу ноября 2025 года к платформе "МосМедИИ" подключились 74 региона, а столичные разработки легли в основу 22 национальных стандартов применения ИИ в здравоохранении.

Экономика будущего плотно связалась с промышленностью. Креативные индустрии сохранили лидерство, но рядом заметно вырос высокотехнологичный промышленный контур. За январь–июль 2026 года обрабатывающие производства Москвы прибавили 7,8% год к году при 0,5% по России.

При этом качество жизни остается главным зачетом. В Национальном рейтинге качества жизни АСИ за прошлый год столица стала первой – по методике из 12 направлений и 149 показателей, сочетающей статистику, геоаналитику и массовые опросы.

Главным маркером успешности городского развития по-прежнему остается максимизация общественного блага. Власти нацелены на повышение доступности городской среды, удобства цифровых сервисов, экологичности транспорта. Прогресс реализуется не за счет отдельных KPI, а комплексного подхода.

В этом году ITU в рамках инициативы U4SSC выпустил доклад "Autonomous cities and AI: The next frontier of urban transformation", где переход от умных городов к автономным зафиксирован прямо.

Доклад "Future Cities Advisory Outlook 2025: AI and Cities" подходит к тому же процессу с другой стороны. Его главный вопрос сформулирован с фокусом на ресурсы.

Вместе с тем в материале указывается, что год назад сильной стороной Москвы была глубина цифровизации. Теперь к ней добавился следующий уровень – способность переводить цифровой слой в автономное действие.

Москва стала первым городом мира, где беспилотный трамвай перевозит пассажиров на регулярном маршруте. Запуск движения состоялся 3 сентября 2025 года: тогда Минтранс зафиксировал начало регулярных перевозок по маршруту № 10 между станциями "Щукинская" и улицей Кулакова. Подготовка заняла полтора года и прошла в три этапа: с мая 2024 года проводились ночные испытания, затем трамвай начал ездить с пассажирами под страховкой водителя, и только после этого вышел на постоянный график.

К маю 2026 года на линии работают четыре инновационных вагона, часть из них – в тестовом режиме. По данным транспортного комплекса, к этому моменту они выполнили более 3 тысяч рейсов, прошли свыше 35 тысяч километров с учетом испытаний и перевезли пассажиров более 100 тысяч раз. Нарушений правил дорожного движения не зафиксировано.

До конца 2026 года беспилотными технологиями планируется оснастить еще 11 трамваев Краснопресненского депо, доведя их общее число до 15. К 2030 году в мэрии рассчитывают перевести на автоматику около двух третей трамвайного парка, а к 2035-му – почти 90%.

Эксперты связывают этот проект с более широким трендом развития цифровых двойников города.

Метро продвинулось не менее показательно. В январе 2026 года на Большой кольцевой линии начались испытания первого отечественного беспилотного поезда, созданного на базе модели "Москва-2024". За первые полгода состав прошел свыше 4 тысяч километров без участия машиниста, подтвердив работоспособность системы автоматического управления.

Поезд ориентируется по RFID-меткам, размещенным на пути, и останавливается у платформы с точностью до 30 сантиметров. Программное обеспечение для беспилотного движения разрабатывает Центр перспективных разработок Московского транспорта совместно с ИТ-компанией "МТТЕХ". Дорожная карта проекта расписана поэтапно: к концу 2026 года состав должен выйти в общий график движения с интервалами в 90 секунд, но пока без пассажиров; в 2027 году планируются первые пассажирские поездки; к 2030 году автоматическими станут все 94 состава БКЛ и все 29 станций линии.

Параллельно город продолжает расширять систему оплаты проезда по биометрии. Если в июле 2025 года распознавание лица внедрялось поэтапно, от линии к линии, то к 10 декабря 2025 года сервис заработал на всех турникетах метро и Московского центрального кольца – более чем на 4 тысячах устройств. К тому моменту число проходов превысило 185 миллионов, а количество зарегистрированных пользователей составило около 700 тысяч. К июлю 2026 года сервис начал распространяться на Московские центральные диаметры (МЦД): до конца года его планируется внедрить на 114 станциях диаметров. Накопленное число использований достигло 225 миллионов, число пользователей – примерно 900 тысяч.

Эти проекты иллюстрируют смену архитектуры взаимодействия горожан с городской инфраструктурой. При получении услуги все реже требуется отдельное действие, физический носитель или приложение – цифровая идентичность превращается в универсальный пропуск. Технология перестает восприниматься как самостоятельный сервис и становится неотъемлемым свойством городской среды, стирая границу между цифровой и физической инфраструктурой.

Самое существенное изменение в цифровом блоке произошло в здравоохранении. По данным Аналитического центра Москвы, платформа "МосМедИИ" для анализа лучевых исследований подключена к 74 регионам, через нее прошло более 8 миллионов исследований. К ноябрю 2025 года столица также разработала 22 национальных стандарта применения искусственного интеллекта в медицине.

В городских клиниках в промышленном масштабе работают около 20 сервисов генеративного ИИ. Речь идет именно о генеративных моделях, а не о компьютерном зрении, которое город развивает с 2020 года. Москва выступает не только как территория внедрения, но и как источник правил, инфраструктуры и практик для остальной страны.

По итогам 2025 года Москва заняла первое место в рейтинге развития креативных индустрий НИУ ВШЭ, составленном по данным о действующих юрлицах и предпринимателях в 51 виде экономической деятельности. Официальный прогноз социально-экономического развития Москвы на 2026–2028 годы оценивает рост экономики в 2–3% ежегодно, а для обрабатывающих производств базовый прогноз заметно выше – в среднем 7,5% в год.

По данным Росстата, агрегированным Аналитическим центром Москвы, за январь–июль 2026 года выпуск обрабатывающих отраслей столицы вырос на 7,8% год к году при 0,5% по России в целом. Отдельный индикатор концентрации – ОЭЗ "Технополис Москва", отмечающая в 2026 году двадцатилетие. На десяти ее площадках общей площадью более 430 гектаров локализовано свыше 240 предприятий микроэлектроники, приборостроения, биомедицины, ИТ и робототехники; занято более 33 тысяч человек. Вложения резидентов в НИОКР превысили 29 миллиардов рублей, а всего за время работы площадки зарегистрировано свыше 940 результатов интеллектуальной деятельности.

Опережающий рост обработки в Москве в значительной мере опирается на государственный спрос и программы импортозамещения – по России в целом инвестиции в обработку в 2025 году росли по тем же причинам. Микроэлектроника и приборостроение остаются самыми чувствительными к доступу к оборудованию и компонентам отраслями. Проверкой гибридной модели станет не темп ближайших двух лет, а способность сохранить его при сокращении бюджетного импульса.

Число проектов комплексного развития территорий (КРТ) в Москве за год выросло примерно на 40% – с 336 до более чем 470. По состоянию на 9 июля 2026 года, город прорабатывает более 470 проектов на площади свыше 4,7 тысячи гектаров. Они предусматривают создание около 1,14 миллиона рабочих мест. Для сравнения: на 31 июля 2025 года было 336 проектов на площади более 4,2 тысячи гектаров с потенциалом 954 тысячи рабочих мест. Таким образом, площадь выросла на 12%, а число рабочих мест – на 20%.

Рост числа проектов при меньшем увеличении площади говорит о том, что программа идет вглубь: в оборот вовлекаются участки меньшего размера, более сложные по конфигурации и правовому статусу. Если раньше КРТ давали крупные промзоны, то сейчас это точечная работа с городской тканью, которая административно тяжелее и дольше.

На 10 июля 2026 года 235 проектов – ровно половина от всех проработанных – перешли в стадию реализации. Они охватывают более 2 тысяч гектаров и предусматривают строительство около 37,4 миллиона квадратных метров недвижимости, из которых примерно 16,4 миллиона квадратных метров приходится на общественно-деловую и промышленную застройку.

Параллельно город развивает электрический транспорт. В октябре 2025 года на маршрутах работали более 2,6 тысячи электробусов, а в конце июля 2026 года на линию вышел трехтысячный. Электрический автобус стал одной из основных форм наземного общественного транспорта. Развитие зарядной инфраструктуры позволяет расширять географию маршрутов.

18 февраля 2026 года Агентство стратегических инициатив представило Национальный рейтинг качества жизни за 2025 год. Москва возглавила его, опередив Санкт-Петербург и Тюменскую область.

В аналитическом обзоре отмечается, что за год формула города будущего стала конкретнее. К цифровому, полицентричному, экологичному и креативному мегаполису добавились автономность, промышленно-технологический контур, способность стандартизировать собственные решения и масштаб реализации городских проектов. В частности, выделяются такие направления, как автономная Москва (инфраструктура, анализирующая ситуацию в реальном времени), Москва-платформа (единые цифровые контуры доступа к транспорту и медицине), Москва – разработчик стандартов (тиражирование городских технологий), индустриально-технологическая Москва (микроэлектроника, робототехника, биомедицина), полицентричная Москва (КРТ как механизм 15-минутного города), электрическая Москва (экологическая модернизация через обновление повседневной инфраструктуры) и Москва для людей (критерий – упрощение повседневных сценариев горожан).

Точкой отсчета для обзора послужил доклад ЦПК, в котором были разобраны 50 прогнозных и стратегических документов с горизонтом до 2050 года, сгруппированных по пяти блокам: технологии, цифровизация, экономика, урбанистика, экология. Главный вывод исследования 2025 года состоял в том, что в центре большинства образов будущего находится не технология, а житель. За год этот тезис только усилился на фоне ускорения ИИ и автономных систем. Чем сложнее городская техническая архитектура, тем важнее оценивать ее по конечному результату – насколько удобно человеку жить, перемещаться, работать, получать услуги.

Ранее генеральный директор редакции "Независимой газеты", кандидат экономических наук Константин Ремчуков заявил, что столица прошла масштабную трансформацию за 16 лет. По его словам, с управленческой и экономической точек зрения в городе за этот срок изменилась сама модель развития мегаполиса, а не только отдельные показатели.

