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07 сентября, 15:22

Город

Гастрокластер построят на Комсомольской площади в 2028 году

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Строительство гастрокластера на месте здания Московского железнодорожного агентства на Комсомольской площади будет завершено в 2028 году. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на соответствующий документ.

Ранее в соцсетях распространилась информация, что на Комсомольской площади появится торгово-гастрономический комплекс. Он расположится между Ленинградским и Ярославским вокзалами.

Согласно документу, разрешение на проведение работ в здании по адресу Комсомольская площадь, дом 5, строение 2, будет действовать до 9 октября 2028-го. Объект входит в состав транспортно-пересадочного узла "Ленинградский". Застройщиком является АО "Городская среда".

Площадь реконструированного здания составит более 15,4 тысячи квадратных метров, а площадь застройки – 2,85 тысячи "квадратов". Его высота достигнет 33,4 метра. Объект будет состоять из семи этажей, в том числе одного подземного. Кроме того, там сделают 121 парковочное место.

Ранее стало известно, что новое здание Московского цирка в Мнёвниковской пойме будет достроено в 2029 году. За строительство здания в прошлом году проголосовали 73% участников проекта "Активный гражданин".

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