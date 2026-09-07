07 сентября, 16:40Мэр Москвы
Собянин назначен членом попечительского совета фонда "Сколково"
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы
Владимир Путин подписал указ о назначении Сергея Собянина членом попечительского совета Фонда развития центра разработки и коммерциализации новых технологий (фонд "Сколково"). Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Срок полномочий Собянина составит семь лет. Указ вступает в силу со дня его подписания.
Ранее Путин присвоил Собянину звание Героя Труда. Награды градоначальник удостоен за особые заслуги в решении социально-экономических вопросов Москвы.
Российский лидер отметил, что это звание мэр Москвы получил заслуженно. Награда отражает его достижения, а также подход к работе – искреннее отношение к своему делу.