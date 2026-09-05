05 сентября, 10:28Мэр Москвы
Путин присвоил Собянину звание Героя труда
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя труда России Сергею Собянину. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
В указе говорится, что награда присвоена за особые заслуги в решении социально-экономических вопросов Москвы.
Ранее российский лидер присвоил звание Героя труда России актрисе Марине Нееловой. Согласно указу, она внесла особые трудовые заслуги артистки перед государством и народом.
Кроме того, звание Героя труда получили начальник лаборатории научно-исследовательского и конструкторского института химического машиностроения (АО "НИИхиммаш") Леонид Бобе и гендиректор АО "Мостострой 11" Николай Руссу.
Также Путин вручил государственные награды официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой, кинорежиссеру Никите Михалкову и телеведущей Тине Канделаки.