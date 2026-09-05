МБМ разработал специальный проект для бизнеса в сфере грузоперевозок

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

С 1 сентября в России обязательным стало использование электронных перевозочных документов (ЭПД) при транспортировке товаров. В помощь предпринимателям ГБУ "Малый бизнес Москвы" (МБМ) запустило спецпроект "Логистика-2026: обязательный переход на ЭПД", сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Проект направлен на всех участников логистической цепочки: грузоотправителей, перевозчиков, экспедиторов и получателей грузов. Предпринимателям объяснят, какие документы нужно перевести в электронный формат, а в каких случаях можно сохранить бумажный документооборот.

В рамках программы бизнес сможет воспользоваться пятишаговым чек-листом. Он поможет оценить уровень готовности к изменениям и избежать возможных нарушений. Кроме того, проект расскажет о доступных форматах работы для самозанятых водителей в новых условиях.

При необходимости специалисты МБМ помогут подобрать форму ведения бизнеса и подготовить документы для регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или создания юридического лица.

На площадке спецпроекта размещены бесплатные инструменты для развития бизнеса, включая решения, разработанные российскими поставщиками. Итогом участия станет пошаговый алгоритм перехода на электронные перевозочные документы. Для разбора индивидуальных кейсов предприниматели могут получить бесплатную консультацию эксперта.

Ранее Сергей Собянин поддержал проведение второго Московского стартап-саммита, который запланирован на 29 и 30 сентября в "СберСити". Основные цели мероприятия – ускорить развитие технологического предпринимательства, помочь авторам перспективных разработок найти партнеров и выйти на рынок, а также сформировать новые точки роста российской экономики.