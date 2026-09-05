Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 сентября, 10:16

Город

МБМ разработал специальный проект для бизнеса в сфере грузоперевозок

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

С 1 сентября в России обязательным стало использование электронных перевозочных документов (ЭПД) при транспортировке товаров. В помощь предпринимателям ГБУ "Малый бизнес Москвы" (МБМ) запустило спецпроект "Логистика-2026: обязательный переход на ЭПД", сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Проект направлен на всех участников логистической цепочки: грузоотправителей, перевозчиков, экспедиторов и получателей грузов. Предпринимателям объяснят, какие документы нужно перевести в электронный формат, а в каких случаях можно сохранить бумажный документооборот.

В рамках программы бизнес сможет воспользоваться пятишаговым чек-листом. Он поможет оценить уровень готовности к изменениям и избежать возможных нарушений. Кроме того, проект расскажет о доступных форматах работы для самозанятых водителей в новых условиях.

При необходимости специалисты МБМ помогут подобрать форму ведения бизнеса и подготовить документы для регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или создания юридического лица.

На площадке спецпроекта размещены бесплатные инструменты для развития бизнеса, включая решения, разработанные российскими поставщиками. Итогом участия станет пошаговый алгоритм перехода на электронные перевозочные документы. Для разбора индивидуальных кейсов предприниматели могут получить бесплатную консультацию эксперта.

Ранее Сергей Собянин поддержал проведение второго Московского стартап-саммита, который запланирован на 29 и 30 сентября в "СберСити". Основные цели мероприятия – ускорить развитие технологического предпринимательства, помочь авторам перспективных разработок найти партнеров и выйти на рынок, а также сформировать новые точки роста российской экономики.

"Деньги 24": эксперт рассказал о новых тенденциях в онлайн-торговле в России

Читайте также


бизнесгород

Россияне пожаловались на осложнения у кошек после вакцин?

Владельцы кошек бьют тревогу из-за вакцины "Мультифел"

У животных начинается рвота, высокая температура, отказ от еды, а некоторые даже гибнут

Читать
закрыть

Как провести День города рядом с домом?

В Ново-Переделкине праздник отметят концертами

В парке "70-летия Победы" пройдут открытые тренировки

Читать
закрыть

Почему в России не прижились личные бренды звезд?

Когда покупатель видит знакомое лицо, которому доверяет, у него возникает интерес – он хочет попробовать

Однако, когда продукт выходит на рынок, он попадает на полки рядом с десятками других марок

Читать
закрыть

Как питание может повлиять на здоровье школьников?

Дефицит витамина D, а также йода и кальция массово диагностируется у современных школьников

Недавно произошли изменения: в меню школьных столовых добавлено больше рыбных продуктов

Читать
закрыть

Россияне начали отбеливать зубы древесными палочками

Мисвак, или сивак, как их еще называют, эффективны в отбеливании

Читать
закрыть

Когда в Подмосковье завершится сбор грибов?

Грибы растут, пока держится тепло и в лесу достаточно влаги

Читать
закрыть

Пользователи Сети начали массово ломать карьеры хейтерам

Потерпевший может обратиться в прокуратуру, после чего возбудят дело и наложат на обидчика штраф

Читать
закрыть

Как склады Ozon в Казахстане повиляют на доставку и цены на рынке?

Эксперты уверены: длительность доставки увеличится, а стоимость не изменится

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика