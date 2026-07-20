Новый инструмент продвижения для социального бизнеса появился в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

На крупнейшей в России классифайд-площадке появилась витрина "Больше чем бизнес", объединяющая предложения московских социальных предпринимателей в сфере услуг для детей. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Там собраны объявления частных детских садов, спортивных секций, творческих кружков, репетиторов и центров развития. Для привлечения внимания пользователей на платформе размещены баннеры, ведущие в специальный раздел.

Участие для социальных предпринимателей бесплатное: проект призван повысить узнаваемость бизнеса и помочь привлечь клиентов без дополнительных расходов на рекламу. Мера поддержки реализуется департаментом предпринимательства и инновационного развития Москвы, а также Фондом поддержки социальных проектов (ФПСП).

Директор фонда Наталья Кремнева отметила, что витрина под знаком "Больше чем бизнес" дает социальным предпринимателям возможность заявить о себе как о компаниях, работающих не только ради прибыли, но и для решения общественных задач.

По ее словам, данный спецпроект является еще одним этапом в этом направлении. Он позволяет предпринимателям стать ближе с аудиторией, а потребителям – быстро идентифицировать их среди множества предложений.

"Наша задача – сделать так, чтобы социальный бизнес стал частью повседневного выбора потребителей, и мы последовательно движемся к этой цели", – отметила она.

Заместитель управляющего директора "Авито" Михаил Рыженков указал, что верифицированный на площадке бизнес получает на 20% больше заказов. Совместный с правительством Москвы проект призван дать аналогичный эффект социальным предпринимателям – их статус уже подтвержден государством, а размещение в специальном разделе поможет им быть заметнее для заинтересованной аудитории.

Проект на классифайд-площадке продолжает работу по продвижению единого бренда социального предпринимательства "Больше чем бизнес", разработанного ФПСП. Специальная маркировка уже помогает таким предпринимателям выделяться в онлайн- и офлайн-магазинах "Сделано в Москве", маркетплейсе услуг "Клумба", а также на отраслевых мероприятиях.

Для участия социальным предпринимателям необходимо подать заявку на сайте ФПСП в разделе "Поддерживаем проекты". После одобрения специалисты помогут подготовить или доработать объявление для размещения в брендированном разделе.

Разместиться на витрине смогут только компании с официальным статусом "Социальное предприятие", который подтверждается ежегодно. Для родителей это означает, что они выбирают не случайного исполнителя, а проверенный бизнес с прозрачной и социально ориентированной деятельностью.

Узнать подробности о получении статуса "Социальное предприятие" и подать заявку можно на сайте ГБУ "Малый бизнес Москвы". В специальном разделе портала собрана вся информация – от категорий организаций, которые могут претендовать на статус, до пошаговой инструкции по заполнению заявления и перечня документов.

Ранее сообщалось, что к новому сезону спецпроекта "Время возможностей" присоединились около 2,5 тысячи представителей малого и среднего бизнеса. Они знакомят москвичей и гостей столицы со своими услугами и товарами, а также организуют акции и мероприятия.

Летом 2026 года московские компании и предприниматели подготовили свыше 5 тысяч предложений. Например, сотрудники семейного центра проводят занятия по рисованию на песке.