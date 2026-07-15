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15 июля, 09:37

Мэр Москвы

Собянин: Московский экспортный центр помогает бизнесу выходить на новые рынки

Фото: MAX/"Мэр Москвы Сергей Собянин"

Объем экспорта столичных компаний при поддержке Московского экспортного центра (МЭЦ) по итогам первого полугодия 2026 года достиг 14 миллиардов рублей, что на 10,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом в МАХ сообщил Сергей Собянин.

Сейчас МЭЦ предлагает предпринимателям более 30 инструментов для выхода на зарубежные рынки – от обучения и юридического сопровождения сделок до льготного кредитования и грантов.

Благодаря поддержке центра одна московская компания поставляет напитки в Китай через маркетплейсы, другая экспортирует продукты здорового питания в Алжир. Кроме того, участие в бизнес-миссии МЭЦ позволило столичному разработчику начать поставки программных решений для автоматизации логистики в Беларусь.

За первые шесть месяцев 2026 года продукция московских компаний при содействии МЭЦ была поставлена в 39 стран, среди которых Китай, Саудовская Аравия, ОАЭ, Индия и Грузия.

Ранее заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов сообщил, что производственный экспорт столицы в страны Африки в 2025 году вырос почти вдвое – на 89,5% по сравнению с 2024 годом. Москва занимает первое место среди российских регионов по объему товарооборота с континентом (36,7% от общероссийского показателя). Основные направления сотрудничества – фармацевтика, машиностроение для ТЭК и приборостроение.

Ключевыми партнерами стали Алжир, Египет, ДР Конго, Эфиопия и Нигерия. Продвижением продукции за рубежом занимается "Моспром".

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