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15 июля, 10:01

Шоу-бизнес

Лидер группы "Звери" Билык задолжал 18 тысяч рублей патентных пошлин

Фото: ТАСС/URA.RU/Вова Жабриков

У лидера рок-группы "Звери" Ромы Зверя (настоящее имя – Роман Билык) возник долг в размере 18 тысяч рублей по "патентным и иным пошлинам" перед Федеральной службой по интеллектуальным правам. Это следует из материалов налоговой службы, которые есть в распоряжении РИА Новости.

При этом у остальных участников группы (Вячеслава Зарубина, Германа Осипова, Валентина Тарасова и Кирилла Джалалова) нет никаких долгов.

Ранее стало известно, что блогер Оксана Самойлова задолжала ФНС и РКН более 4 миллионов рублей за распространение рекламы. Согласно материалам судебных приставов, с женщины также намерены взыскать штраф за непредоставление в установленный срок сведений об ИП в органы Фонда пенсионного и социального страхования в размере 300 рублей.

Всего блогер должна более 4,044 миллиона рублей. В сентябре 2024 года ФНС заблокировала счета компании "Фэмэли Фест", где Самойлова значится руководителем и учредителем.

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