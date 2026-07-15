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15 июля, 12:49

Общество

Желтый уровень опасности объявлен в Московском регионе до вечера 15 июля из-за грозы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Московской области до вечера 15 июля из-за грозы. Об этом сообщил Гидрометцентр России.

В это время в отдельных районах Подмосковья не исключена гроза с дождем. Период предупреждения – до 18:00 15 июля. При этом аналогичный желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра объявлен в Москве на 16 июля.

Ранее синоптики рассказывали, что во второй половине недели в Москве установится теплая и комфортная погода. Осадков в период с 17 по 19 июля не ожидается, а ночи потеплеют.

В пятницу, 17 июля, днем воздух в столице прогреется до плюс 21–23 градусов, по области – до плюс 25 градусов. В субботу и воскресенье, 18 и 19 июля, по прогнозу синоптиков, дневная температура в Москве повысится до плюс 25–26 градусов.

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