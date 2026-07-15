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15 июля, 11:00

Регионы

Ливни, грозы, град и шторм могут обрушиться на 8 регионов России

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ливни с грозами и градом, а также штормовой ветер с порывами свыше 25 метров в секунду могут обрушиться 15 июля на восемь регионов России, сообщает МЧС РФ.

Непогода ожидается на территории Приморского, Пермского, Ставропольского и Хабаровского края, Свердловской и Челябинской областей, Карачаево-Черкесской и Кабардино-Балкарской республик.

Штормовой ветер, ливни с грозами и градом могут нарушить работу систем жизнеобеспечения населения, из-за этого не исключены обрывы линий связи и электропередачи, затруднения движения транспорта.

Ранее рядом с селом Турумбет в Давлекановском районе Башкирии прошел мощный смерч. Очевидцы сообщали, что стихия сорвала крыши домов и хозпостроек, повредила фасады зданий, а также перевернула грузовик. Данные о возможных пострадавших уточняются.

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