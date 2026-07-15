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15 июля, 23:22

Политика

Трамп заявил, что США могут уничтожить КСИР так же, как и ИГ

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп допустил, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) может быть уничтожен по тому же сценарию, что террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещенная в РФ террористическая организация). Об этом он заявил в эфире телеканала Fox Business.

Журналисты поинтересовались у главы Белого дома, означает ли его отказ от переговоров с Тегераном намерение полностью ликвидировать элитное иранское формирование. Трамп подтвердил такую возможность, отметив, что дальнейшие шаги будут зависеть от развития обстановки.

При этом американский лидер добавил, что иранская сторона продолжает проявлять инициативу к диалогу. По его словам, непосредственно перед выходом в эфир он получил телефонный звонок, содержание которого сводится к тому, что в Иране неизменно стремятся к проведению встречи.

Конфликт между США и Ираном произошел после того, как в конце февраля Вашингтон и Израиль нанесли удары по территории Исламской Республики. В ответ Иран атаковал Израиль и американские объекты на Ближнем Востоке.

Позже стороны заключили временное перемирие и подписали меморандум о взаимопомощи. Однако в ночь на 9 июля США вновь нанесли удары по Ирану после атаки иранских военных на суда в Ормузском проливе.

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Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
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