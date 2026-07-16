Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию

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Аэропорт Внуково ввел особый режим работы на фоне временных ограничений полетов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Отмечается, что прием и отправка воздушных судов в столичной гавани теперь осуществляются только по согласованию с уполномоченными органами.

Это связано с закрытием части воздушного пространства вблизи аэродрома.

Также сохраняются ограничения в столичной авиагавани Домодедово. Аэропорт выпускает и принимает рейсы только по соглосованию с уполномоченными органами.