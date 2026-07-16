16 июля, 04:39Транспорт
Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию
Фото: depositphotos/Feverpitch
Аэропорт Внуково ввел особый режим работы на фоне временных ограничений полетов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
Отмечается, что прием и отправка воздушных судов в столичной гавани теперь осуществляются только по согласованию с уполномоченными органами.
Это связано с закрытием части воздушного пространства вблизи аэродрома.
Также сохраняются ограничения в столичной авиагавани Домодедово. Аэропорт выпускает и принимает рейсы только по соглосованию с уполномоченными органами.