Кратковременный дождь и до 22 градусов тепла ожидаются в столице 16 июля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Температура воздуха в Москве в четверг, 16 июля, составит от 20 до 22 градусов, сообщил Гидрометцентр России.

Ожидаются переменная облачность и кратковременный дождь. В Подмосковье температура воздуха будет варьироваться от 18 до 23 градусов. В некоторых районах также возможен дождь.

Вместе с тем в столичном регионе будет дуть северо-западный, северный ветер, скорость которого составит 7–12 метров в секунду. Местами порывы могут достигать до 15-17 метров в сенкуду. Атмосферное давление зафиксируется на уровне 748 миллиметров ртутного столба.

Ранее Татьяна Позднякова сообщила, что во второй половине недели установится теплая и комфортная погода в Москве. По ее данным, с пятницы по воскресенье (17–19 июля) осадков не ожидается, а ночи постепенно станут теплее.

При этом в ночь на пятницу в Москве прогнозируется плюс 12–14 градусов, а в выходные температура ночью составит уже плюс 16–18 градусов.