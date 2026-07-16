Аэропорт Шереметьево обслуживает рейсы по согласованию

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Аэропорт Шереметьево ввел временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

В ведомстве подчеркнули, что воздушная гавань отправляет и принимает рейсы только после одобрения профильных органов.

Причиной таких мер названы ограничения на использование воздушного пространства в районе аэропорта.

Ранее аналогичные ограничения были введены в столичному аэропорту Внуково. Это также связано с закрытием части воздушного пространства вблизи аэродрома.