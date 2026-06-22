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22 июня, 11:15

Транспорт

"Уральские авиалинии" оштрафовали за нарушение прав пассажиров рейса из Москвы

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Авиакомпанию "Уральские авиалинии" привлекли к административной ответственности за нарушение прав пассажиров рейса Москва – Ургенч. Об этом сообщили в региональной транспортной прокуратуре.

Проверка проводилась по обращению одного из пассажиров. Выяснилось, что в феврале 2026 года рейс U6-2617 задержали более чем на 11 часов, однако пассажиров в нарушение закона не разместили в гостинице на время ожидания.

По инициативе транспортного прокурора авиакомпанию признали виновной по части 2 статьи 14.4 КоАП РФ ("Оказание услуг, не соответствующих требованиям нормативных актов"). Суд назначил штраф в размере 42 тысяч рублей.

Ранее аэропорты Домодедово и Внуково перешли на работу с ограничениями. В связи с этим авиакомпания "Россия" перенесла время вылета ряда рейсов и отменила часть из них. Расписания также корректируют "Победа" и "Аэрофлот".

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