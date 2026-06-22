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22 июня, 10:36

Транспорт

В аэропорту Шереметьево сняли временные ограничения

Фото: depositphotos/Feverpitch

Аэропорт Шереметьево полностью снял временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.

Ранее меры вводились для обеспечения безопасности полетов. Атака вражеских дронов на столицу началась в ночь на 22 июня, на подлете к Москве уже сбито 80 БПЛА.

Ограничения на полеты продолжают действовать в Домодедово и Внуково. Авиагавани обслуживают рейсы по согласованию с соответствующими органами.

Кроме того, авиакомпания "Россия" из-за ограничений в столичном регионе перенесла время вылета ряда рейсов и отменила часть из них. Пассажиров уведомляют об изменениях по контактам, указанным при бронировании. Авиакомпания "Победа" также корректирует расписание. Отдельные рейсы могут быть задержаны или перенаправлены на запасные аэродромы.

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