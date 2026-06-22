Собянин: средства ПВО сбили еще два беспилотника, летевших на Москву

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку еще двух БПЛА на Москву. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере МАХ.

"Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", – уточнил мэр столицы в своем канале.

Ранее силы ПВО уничтожили еще три беспилотника на подлете к столице. Всего 22 июня в Московском регионе было ликвидировано уже 45 вражеских дронов.

В связи с угрозой БПЛА временные ограничения на прием и выпуск самолетов объявлены в московских аэропортах Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковский. Пассажиров предупредили о возможных корректировках в расписании рейсов.