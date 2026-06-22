22 июня, 04:17Мэр Москвы
Собянин: силы ПВО уничтожили еще три БПЛА на подлете к Москве
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Подразделения ПВО ликвидировали еще три беспилотника на подлете к Москве. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.
По словам мэра, к месту падения фрагментов БПЛА уже прибыли специалисты экстренных служб, которые устанавливают возможные последствия воздушной атаки.
Ранее средства ПВО перехватили еще семь дронов, летевших в сторону Москвы. Всего 22 июня над территорией столичного региона было сбито уже 43 беспилотника.
На фоне очередной атаки БПЛА временные ограничения на полеты объявили в аэропортах Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковский. Внуково принимает и отправляет самолеты по согласованию с соответствующими органами, тогда как остальные авиагавани полностью закрыты на прием и выпуск рейсов.
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