Собянин сообщил о ликвидации уже 40 беспилотников, летевших на Москву

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства ПВО отразили атаку еще семи вражеских дронов, которые летели в сторону Москвы. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере МАХ.

"Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", – написал мэр.

Ранее силы ПВО уничтожили еще шесть дронов на подлете к столице. Всего 22 июня в Московском регионе было ликвидировано уже 40 вражеских БПЛА.

В связи с угрозой временные ограничения на прием и выпуск самолетов объявлены в московских аэропортах Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковский. Пассажиров предупредили о возможных корректировках в расписании рейсов.