СК РФ передал следователям Белоруссии материалы об атаке на автобус в Брянской области

Фото: MAX/"Следком"

Следственный комитет России передал белорусским коллегам копии процессуальных документов по делу об атаке БПЛА на автобус с детьми в Брянской области. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По ее словам, представители СК Белоруссии на месте изучили материалы уголовного дела, а также обнаруженные и изъятые фрагменты БПЛА. Передача документов проведена в рамках исполнения поручения о правовой помощи.

Беспилотник 17 июня атаковал автобус с воспитанниками белорусской детско-юношеской спортивной школы, который следовал из Гомеля в Геленджик по территории Брянской области. Погибла сопровождавшая команду женщина Виктория Горошко, которая, как затем выяснилось, была беременна.

Восемь человек получили ранения, включая шестерых детей, двое из которых находятся в тяжелом состоянии. Прогнозы медиков благоприятные, жизням детей ничего не угрожает. После консилиума врачей пострадавших доставили в белорусские больницы для лечения по месту жительства. Уголовные дела возбуждены в России и Белоруссии.

