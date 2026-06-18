Пострадавших при атаке БПЛА под Брянском эвакуируют для лечения в Белоруссии

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Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов рассказал, что пострадавших при атаке БПЛА на автобус в Брянской области доставляют в белорусские больницы для прохождения лечения по месту жительства граждан. Его слова передает РИА Новости.

Такое решение принято после консилиума врачей Брянской области, Федерального центра медицины катастроф и Белоруссии. Также Кузнецов заявил, что взрослому и ребенку, которые пострадали при атаке БПЛА на автобус, сделали операции. В настоящее время их состояние стабилизировано. Благодаря этому появилась возможность эвакуировать их в Белоруссию.

В настоящее время те, кто не получил травм при атаке БПЛА, были доставлены в Белоруссию.

Украинский БПЛА ударил по двухэтажному автобусу на трассе А240 в Брянской области 17 июня. В тот момент в салоне находились 44 человека, в том числе 28 воспитанников белорусской детско-юношеской спортивной школы № 2. Дети направлялись из Гомеля на отдых в Геленджик.

В результате атаки погибла женщина, сопровождавшая команду. Также пострадали 8 человек, в том числе 6 детей. По факту произошедшего СК России и Белоруссии возбудили уголовные дела о теракте.

На появившихся в Сети кадрах видно, что в транспорте от удара были выбиты стекла, осколки повредили кузов. Внутри автобуса также заметно большое количество повреждений и оставленных вещей, на сиденьях видны следы крови.

Зампред Гомельского облисполкома Дмитрий Алейников указал, что перевозку детей в автобусе осуществлял негосударственный перевозчик, который выбрал небезопасный маршрут практически в прифронтовой зоне.

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал данную атаку ВСУ терактом. Он заявил, что в качестве ответа на эти действия Россия продолжает проводить спецоперацию.

В ООН осудили удар по автобусу с детьми в Брянской области. Генсек ОДКБ Таалатбек Масадыков также раскритиковал данную атаку.

