Автобусы с людьми, не пострадавшими при атаке БПЛА под Брянском, прибыли в Белоруссию

Фото: телеграм-канал "Гомельщина официально"

Два автобуса с людьми, которые не пострадали при атаке БПЛА в Брянской области, прибыли в Речицу в Белоруссии. Об этом сообщает пресс-служба Гомельского облисполкома.

Прибывающих детей встречали их родители. Отмечается, что при необходимости всем вернувшимся будет оказана психологическая и медицинская помощь. Еще шесть человек по-прежнему остаются в больнице.

Украинский дрон атаковал автобус с воспитанниками белорусской детско-юношеской спортивной школы, который следовал из Гомеля в Геленджик, 17 июня.

В результате погибла женщина, сопровождавшая команду, пострадали 8 человек, в том числе 6 детей. Уточнялось, что один взрослый и один ребенок находятся в тяжелом состоянии.

Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук заявил, что прогнозы медиков благоприятные, жизни детей ничего не угрожает. Также в пункте временного размещения для пассажиров атакованного автобуса создали все условия и работают психологи.

По факту произошедшего Следственные комитеты России и Белоруссии возбудили уголовные дела.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал данную атаку ВСУ терактом. По его словам, ответными действиями России будет продолжение СВО.