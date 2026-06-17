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17 июня, 20:37

Происшествия

Двое детей находятся в реанимации после удара ВСУ по автобусу под Брянском

Фото: телеграм-канал "Егор Ковальчук"

Двое детей, пострадавших в результате атаки по автобусу в Брянской области, находятся в реанимации. Об этом рассказала директор департамента здравоохранения региона Татьяна Маркина.

"Это <...> последствия осколочных ранений и переломы нижних и верхних конечностей, <...> травматический шок первой степени", – приводит слова Маркиной ТАСС.

Как добавил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук в мессенджере MAX, прогнозы медиков благоприятные, жизни детей ничего не угрожает.

"Приехал папа одного из ребят, очень переживает, постарался его успокоить. С мальчиком, который сейчас в реанимации, рядом находится мама, она тоже ехала в автобусе", – поделился Ковальчук.

По его словам, в скором времени прибудет группа лучших специалистов Центра медицины катастроф. Если будет необходимость, детей переведут в клиники Москвы. Белорусские специалисты также уже прибыли в Почеп, где находятся остальные пострадавшие. В пункте временного размещения для пассажиров атакованного автобуса созданы все условия, работают психологи.

Ковальчук подчеркнул, что на этом же участке дороги 17 июня были и другие инциденты с транспортными средствами, часть трассы была перекрыта.

Украинский беспилотник атаковал автобус с воспитанниками белорусской детско-юношеской спортивной школы, который следовал из Гомеля в Геленджик по территории Брянской области, 17 июня. В салоне в этот момент находились 44 человека, в том числе 28 детей.

В результате погибла женщина, сопровождавшая команду. Также пострадали 8 человек, в том числе 6 детей. По факту произошедшего Следственные комитеты России и Белоруссии возбудили уголовные дела.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал данную атаку ВСУ терактом. По его словам, ответными действиями России будет продолжение СВО. Он подчеркнул, что такие шаги необходимы, чтобы обезопасить Россию и ее жителей от подобных "террористических проявлений".

Кремль назвал терактом атаку ВСУ на автобус с детьми под Брянском

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