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07 августа, 16:41

В мире

Пентагон обнародовал новую партию материалов об НЛО

Фото: 123RF.com/jeremyarnica

Пентагон опубликовал на официальном сайте очередную партию рассекреченных документов о неопознанных аномальных явлениях (НЛО), включая несколько видео, снятых, как утверждается, на Ближнем Востоке.

Одна из записей продолжительностью чуть более 1,5 минуты демонстрирует неопознанный объект в районе жилой застройки. По данным ведомства, видео было снято в 2025 году, однако точное место съемки не называется.

На других кадрах, также относящихся к Ближнему Востоку, похожие объекты видны на фоне гор. Еще одно видео показывает, как объект пролетает рядом с судном.

Ранее бывший сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Лин Бьюкенен рассказал, что американским спецслужбам известно, что на Земле скрыто несколько баз инопланетян. У всех было разное значение. Например, на Аляске собирали разведданные, а в Зимбабве чинили инопланетные корабли.

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