06 мая, 09:18

Daily Mail: американский астронавт Бинни рассказал о встрече с НЛО у себя дома

Американский астронавт Брайан Бинни в документальном фильме рассказал о своем контакте с неопознанными летающими объектами (НЛО). Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Daily Mail.

Бинни утверждает, что встреча с инопланетянами произошла не на орбите, а в спальне его дома в Калифорнии в 2003 году. Ранним утром он увидел два ярких огонька, которые подлетели к окну и направились к его телу, но "не нашли ничего интересного". По словам астронавта, такие вспышки света он никогда не видел.

О произошедшем Бинни решился рассказать только через 20 лет. Исполнительный продюсер документального фильма призвал серьезно отнестись к этому рассказу, учитывая безупречную репутацию астронавта.

Ранее стало известно, что в США разыскивают отставного генерала ВВС Уильяма Нила Маккасланда по подозрению в сокрытии данных об НЛО. По информации СМИ, военного в последний раз видели в Альбукерке, после чего он пропал. Отмечалось, что у Маккасланда возможны проблемы со здоровьем.

Исследователи НЛО считают, что он мог участвовать в изучении инопланетного аппарата, якобы разбившегося в Розуэлле в 1947 году.

