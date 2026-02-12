Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 февраля, 10:43

В мире

Илон Маск допустил встречу с инопланетянами во время исследования космоса

Фото: ТАСС/ЕРА/POOL/CHIP SOMODEVILLA

Во время изучения различных звездных систем человечество может встретиться с инопланетянами и внеземными цивилизациями, заявил американский предприниматель и миллиардер Илон Маск. Запись его выступления опубликована на его странице в Х.

Он указал, что не может себе представить ничего более грандиозного, чем массовый полет на Луну. За ним должны последовать полет на Марс, путешествие по Солнечной системе и в дальнейшем – в другие звездные системы.

"Может, мы встретимся с инопланетянами. Может быть, мы увидим цивилизации, существовавшие миллионы лет, и найдем останки древних инопланетных цивилизаций", – указал Маск.

По мнению миллиардера, чтобы этого достичь, нужно создавать города на Луне и строить специальные пусковые установки, которые предприниматель назвал "катапультами" – они будут запускать спутники с искусственным интеллектом для исследования космоса.

Ранее Маск рассказывал, что вдохновением для создания SpaceX стал фантастический телесериал "Звездный путь" и желание однажды встретиться с пришельцами. Он добавил, что в будущем хотел бы сделать возможными для людей космические путешествия и знакомство с инопланетянами.

Читайте также


за рубежом

Главное

Как изменение утильсбора повлияет на цены автомобилей в РФ?

Эксперты уверены: мера не окажет существенного влияния на российский авторынок

На уже ввезенные и оформленные машины новые правила, скорее всего, не распространят

Читать
закрыть

Нужна ли в России продуктовая карта?

Карту можно будет рассматривать как альтернативу единому пособию

Сумма на карте должна быть привязана к потребительской корзине

Читать
закрыть

Как новые правила бронирования отелей скажутся на туристах?

Ужесточатся требования к договору бронирования

Россияне смогут заселяться в отели по QR-коду вместо бумажного паспорта

Читать
закрыть

Кто может претендовать на должность президента Украины?

Эксперты уверены: возможным конкурентом Зеленского может стать бывший главком ВСУ

Остается вопрос, будет ли баллотироваться сам Зеленский

Читать
закрыть

Возможно ли введение налога на выгул собак в России?

Подобное налогообложение может повысить ответственность хозяев

Однако эксперты уверены: мера ударит по добросовестным и ответственным владельцам

Читать
закрыть

Начнут ли банки предоставлять скидки для клиентов маркетплейсов?

Эксперты уверены: финансировать скидки на маркетплейсах захотят не все организации

ЦБ фактически пытается разделить бизнес платформ с банковским сектором

Читать
закрыть

Как могут поменяться условия работы для беременных в РФ?

Эксперты предлагают предоставить беременным права выбора формата занятости

Рабочий день для сотрудниц с маленькими детьми может сократиться без потери в зарплате

Читать
закрыть

Что грозит Telegram за неисполнение российского законодательства?

Мессенджеру может грозить штраф на общую сумму до 64 миллионов рублей

На платформу составлено 8 административных протоколов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика